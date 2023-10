Jasper Philipsen vainqueur au sprint d'une course difficile: "il fallait avoir les jambes"

"C'était une course difficile, on était presque à fond tout le temps du début jusqu'à la fin", a expliqué Jasper Philipsen au micro des organisateurs et qui a disputé la veille le Tour de Münster en Allemagne. "Oui j'ai roulé hier, la course était dure aussi et cela pèse dans les jambes. On s'est retrouvé avec Olav (Kooij) devant, mais avec d'autres coureurs aussi et on voulait aller jusqu'au bout. Ce n'était pas facile à cause du vent, qui était souvent contraire surtout à la fin et comme vous le savez, ce n'est jamais favorable aux attaquants. Lionel (Taminiaux) et Fabio (Van den Bossche) ont fait un travail fantastique, mais il fallait avoir les jambes."