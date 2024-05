Jasper Stuyven abordera le Giro au jour le jour

"J'ai passé le mois dernier à pédaler sur des home-trainers, à passer des examens médicaux et à faire beaucoup de physiothérapie. Ce n'est que dans les derniers jours que j'ai pu m'entraîner sur la route. J'ai donné à mon corps le temps de récupérer, c'était la priorité, puis j'ai évalué sa réaction en me remettant en selle", déclare Jasper Stuyven dans un communiqué de son équipe.

"Se rétablir à temps pour ce Giro a été un défi, mais, en fin de compte, je suis heureux d'y être parvenu. Je ne veux pas dépenser de l'énergie à regretter le temps perdu à cause de la chute. J'ai fait tout mon possible pour me préparer à la course, mais je sais que je pars avec quelques points d'interrogation et l'espoir d'améliorer ma forme".