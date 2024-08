Jay Vine remporte le chrono de la 4e étape, Sepp Kuss conserve la tête du général

L'Australien Jay Vine (UAE Team Emirates) a remporté la 4e étape du Tour de Burgos (2.Pro), un contre-la-montre individuel de 18,5 km entre Santa María del Campo et Pampliega, jeudi en Espagne. Il a parcouru la distance en 19:51, à une moyenne de 55,896 km/h. Vine est le seul à avoir terminé sous les 20 minutes, tandis que les Italiens Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike) et Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) ont terminé à 11 et 12 secondes.