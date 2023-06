"Je peux m'illustrer sur ce type de parcours", explique Thibau Nys, 2e à Durbuy

"J'ai connu un jour sans dans la première étape", a concédé Thibau Nys, qui avait terminé 127e mercredi. "Mais j'ai montré à Durbuy que je pouvais réussir de belles choses sur ce type de parcours dur. Mais je dois avouer que Mathieu Van der Poel était le plus fort", a-t-il reconnu à propos du leader incontesté du classement général, vainqueur de l'étape du jour en solitaire.

Le Tchèque Mathias Vacek, coéquipier de Thibau Nys très en vue dans le final samedi, a complété les propos de celui-ci. "Nous savions que la journée serait dure et ce fut le cas. Les écarts au classement général n'étaient pas très conséquents", a expliqué Vacek. "Nous avons essayé de suivre les attaques. Jasper Stuyven n'était pas dans un bon jour et nous avons essayé, Thibau Nys et moi-même, de suivre les costauds."