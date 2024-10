"Je sais que c’est un peu fou": cet ancien coureur cycliste veut essayer de devenir... footballeur professionnel

Tout juste retraité après plus de 20 ans de carrière comme cycliste professionnel, Rigoberto Uran veut se lancer un pari dingue: devenir footballeur. C'est en tout cas ce qu'il a confié à un media colombien.

Le Colombien Rigoberto Uran vient de disputer sa dernière saison dans le peloton professionnel et s'est arrêté sur un abandon lors de la sixième étape de la Vuelta. Il laisse une belle carrière derrière lui avec, notamment, des deuxièmes places sur le Giro (2013 et 2014) ainsi que sur le Tour de France 2017.

Mais à 37 ans, Uran n'en a apparemment pas terminé avec le monde du sport. Le Colombien veut se lancer un pari assez fou: devenir footballeur professionnel. "C’est un rêve que je n’ai pas pu réaliser et je vais me donner les moyens d’essayer et de voir ce qu’il en sera. Je sais que c’est un peu fou mais mon rêve est de devenir joueur de football", a-t-il déclaré au média El Colombiano.