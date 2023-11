Jelle Wallays met un terme à sa carrière à 34 ans

Wallays a débuté sa carrière au sein de la structure de Sport Vlaanderen en 2011 avant de rejoindre Lotto Soudal en 2016. Depuis 2021, il roulait pour l'équipe française Cofidis. Durant sa carrière, le natif de Roulers a décroché huit succès dont deux fois Paris-Tours (2014, 2019), une étape du Tour d'Espagne (2018) et À travers la Flandre (2015).

"Une belle carrière avec des hauts et des bas mais le plaisir et la motivation ont toujours pris le dessus", a écrit Wallays sur Instagram. "J'ai acquis beaucoup d'expérience et j'espère continuer à la partager auprès des jeunes et du monde des entreprises que ce soit dans ou en dehors du cyclisme. J'ai encore des objectifs sportifs dont je vous parlerai prochainement. Je suis prêt pour le prochain chapitre après ma carrière professionnelle. Je voudrais remercier ceux qui m'ont soutenu ces dernières années: ma famille, mes amis, mes supporters et tous ceux qui ont cru en moi et m'ont permis de faire de ma passion mon métier."