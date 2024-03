Jenno Berckmoes après son 3e podium de la Semaine: "Déçu, mais aussi content"

Dans l'avant-dernière étape de vendredi, Lotto Dstny s'est mis en évidence avec une longue échappée d'Alec Segaert. "Mais quand nous avons su qu'il n'était plus possible de remporter la victoire avec Alec, il nous a attendus", a déclaré Berckmoes. "Il a parfaitement réussi, avec Logan et Harm (ses coéquipiers Currie et Vanhoucke, ndlr), à donner le ton dans la dernière montée, à cinq kilomètres de l'arrivée. Tout se passait bien, jusqu'à l'attaque d'Archie Ryan. Il était le plus fort dans la montée. Heureusement, mes coéquipiers Sylvain (Moniquet) et Jarno (Widar) étaient aussi très forts et ont mis les bouchées doubles pour le rattraper".

Sur la fin délicate de l'étape, Berckmoes a finalement échoué dans la roue de l'Irlandais. "Il y a eu une autre chute dans la descente, ce qui a provoqué un certain chaos et nous a probablement fait perdre quelques secondes" a expliqué Berckmoes. "Nous avons encore raté la victoire, ce qui est décevant, mais en même temps on est content de sentir que l'équipe est super forte. Demain, lors de la dernière étape, nous défendrons notre classement et essaierons de remporter la victoire."