Jenno Berckmoes heureux après sa victoire au bout d'une "course magnifique en équipe"

Jenno Berckmoes a remporté mercredi la Muur Classic à Grammont (1.1). C'est la deuxième victoire de la carrière du coureur de 23 ans de Lotto Dstny. Berckmoes s'est imposé au bout d'un sprint, devançant le Norvégien Tobias Johannessen (UNO-X Mobility) et le Suisse Fabio Christen (Q36.5). "Ce n'était pas une course facile", a-t-il admis après l'arrivée.

"Nous devions grimper trois fois le Mur de Grammont et également franchir six fois le Vesten. Il y avait aussi quelques ascensions assez raides sur le parcours, comme la Denderoordberg. J'étais évidemment très content que Lionel Taminiaux soit dans l'échappée matinale, mais cela m'a un peu bloqué sur le plan tactique. Finalement, nous avons réussi à rejoindre le groupe de tête. Si cela n'avait pas été le cas, Lionel aurait probablement gagné la course", a confié Jenno Berckmoes.

Dans le final, le directeur sportif Dirk Demol avait deux cartes à jouer avec Lionel Taminiaux et Jenno Berckmoes dans le groupe de tête composé de six coureurs. "J'ai hésité à prendre le départ aujourd'hui", a confié le vainqueur du jour. Je me sentais malade en début de semaine et j'ai pensé déclarer forfait. Ce matin, ça allait un peu mieux, et j'ai décidé de tenter ma chance. Heureusement."