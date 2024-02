Jenthe Biermans: "Ma 3e place récompense le gros travail de mon équipe"

"Nous avons fourni un très bon travail d'équipe dans toute la finale de la course », a commenté Biermans. "Je regrette un peu de ne pas m'être imposé à Dour mais je peux quand même être content de ma 3e place qui récompense le travail de l'équipe. Je pense que Rex et Morgado étaient juste un peu plus rapides que moi."

Le Campinois veut désormais se concentrer sur ses prochains objectifs dans les jours qui viennent. "Mes deux prochains rendez-vous sont le GP Criquielion et le GP Monséré de ce week-end. Le GP Criquielion me convient mieux et j'y viserai un résultat."