Jenthe Biermans ne prendra pas le départ de la 16e étape, après sa chute dans un ravin

Biermans avait chuté dans la descente du Mortirolo et était tombé dans un profond ravin, mais il est tout de même parvenu à rallier l'arrivée de l'étape-reine, après 222 kilomètres de course et trois ascensions de 1re catégorie. Plus tard dans la soirée, le directeur sportif de l'équipe avait annoncé que les radios n'avaient "décelé aucune fracture au bassin ou au dos".

Le coureur de 28 ans ne se présentera donc pas pour courir les 206 kilomètres de Livigno au Monte Pana, lors de la 16e étape. Il en sera de même pour Danny van Poppel (BORA-hansgrohe). Le sprinteur a déclaré forfait pour maladie.