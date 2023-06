Jesus David Pena remporte la quatrième étape, Filippo Zana nouveau leader

Le Colombien Jesus David Pena (Team Jayco AlUla) a remporté la quatrième étape du Tour de Slovénie (2.Pro), samedi, après 167 km entre Ljublajana et Kobarid. Les Italiens Filippo Zana (Team Jayco AlUla) et Diego Ulissi (UAE Team Emirates), arrivés 17 secondes après le vainqueur, complètent le podium du jour. Avec ce résultat, Zana prend le maillot de leader du Tour à son coéquipier le Néerlandais Dylan Groenewegen.

Dimanche, la 5e et dernière étape du 29e Tour de Slovénie entre Vrhnika et Novo Mesto (142.6 km) proposera deux ascensions : la première à Zaplana, un col de 3e catégorie de 7,7 km à du 4,7% en début d'étape et la seconde à 15 kilomètres de l'arrivée à Trska Gora, un col de 3e catégorie de 1,7 km à du 9,8%.

Absent cette année, Tadej Pogacar a remporté les deux dernières éditions du Tour.