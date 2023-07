Jhonatan Narvaez est venu en Autriche "pour gagner"

"Après la deuxième place de dimanche, je suis bien sûr très heureux d'avoir fait mieux", a déclaré le coureur INEOS Grenadiers.

"En fait, je ne suis pas un habitué des victoires, alors celle-ci est un coup d'éclat. J'ai dû patienter un certain temps (991 jours) avant de remporter ma cinquième victoire chez les professionnels. Je pense que l'Autriche est un très beau pays et que les routes y sont également bonnes. Mon objectif est de remporter une nouvelle victoire. Ma condition est excellente et il faut en tirer parti. La victoire au classement général est également un objectif. C'est pour cela que nous sommes venus en Autriche avec une solide équipe. J'ai endossé le maillot rouge de leader et j'ai l'intention de le garder jusqu'à la fin. Bien sûr, il y a encore des étapes très difficiles au programme, mais j'ai une bonne position de départ et, pour être honnête, certaines étapes me conviennent", a assuré Narvaez.