JO 2024: l'énorme exploit de Gabriella Willems, qui sort la numéro 2 mondiale en judo

Après avoir sorti la N.2 mondiale la Grecque Elisavet Teltsidou au 2e tour, l'Andrimontoise de 27 ans, 21e au classement mondial, qui dispute ses premiers Jeux, a été défaite en quarts de finale par la 8e mondiale l'Allemande Miriam Butkereit, 30 ans. Elle a été immobilisée après 2:37 (ippon).

Si elle ne peut plus rêver de titre olympique, Gaby Willems peut encore monter sur la 3e marche du podium et obtenir la médaille de bronze, via les repêchages. Il lui faudra pour cela gagner deux combats. Le premier l'opposera à la perdante du quart de finale entre l'Autrichienne Michaela Polleres, 3e mondiale, et la Française Marie-Eve Gahie, 9e mondiale.