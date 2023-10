Jonas Gregaard renforce Lotto Dstny

Gregaard, 27 ans, ne compte aucune victoire en carrière et a surtout eu un rôle de lieutenant auprès de Tobias Halland Johannsessen et Alexander Kristoff chez Uno-X. Lotto Dstny le décrit également comme "un baroudeur accompli dans les courses à étapes".

"Je suis un coureur complet, plutôt du type grimpeur", a expliqué Gregaard, cité dans le communiqué. "Si je devais me comparer à un autre coureur de Lotto Dstny, je penserais plutôt à Andreas Kron ou à Maxim Van Gils, même s'ils sont un peu plus forts que moi. Je suis donc disposé à les aider dans les épreuves vallonnées. J'aime courir offensivement, être à l'avant de la course et parfois essayer de décrocher un bon résultat dans les courses par étapes."