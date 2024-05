Jonas Vingegaard doit "encore se remettre" mais "fera tout pour être au Tour en forme"

Jonas Vingegaard a effectué sa première sortie en extérieur après la lourde chute qu'il a subie au Tour du Pays basque, le 4 avril dernier. Son équipe Visma-Lease a Bike a publié une vidéo du coureur danois mardi, plus d'un mois après qu'il a subi des fractures de la clavicule et des côtes, un pneumothorax et une contusion pulmonaire. Il espère revenir "au sommet de sa forme" au Tour de France.