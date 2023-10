Jonas Vingegaard: "Le Tour sera dur et il faudra être présent dès le début"

Le parcours du Tour de France, qui a été présenté mercredi par les organisateurs d'ASO, a séduit le double maillot jaune danois. "C'est un très beau parcours avec une troisième semaine très difficile", a expliqué le coureur de Jumbo-Visma. "Ca me convient parfaitement. Et, si j'ai les jambes de contre-la-montre du dernier Tour de France, les deux chronos de 2024 me conviendront aussi. Quant à l'étape des routes blanches autour de Troyes, je pense que c'est un nouvel élément dont il faut tenir compte, mais on peut y perdre le Tour. Si un leader y perd cinq minutes, sa course est finie, ce qui serait dommage, à mon sens. Il faudra donc être très forts en équipe ce jour-là".

Commentant la finale inédite du Tour de France à Nice, Jonas Vingegaard a indiqué que "le contre-la-montre de la dernière étape est comme un vrai jour de course supplémentaire. D'habitude, le Tour se termine au terme de l'avant-dernière étape. Mais je signe souvent un très bon contre-la-montre en fin de Tour, donc c'est bon pour moi. De toute façon, le Tour sera dur et il faudra être présent dès la première étape. Et, personnellement, je viserai particulièrement les journées les plus dures".