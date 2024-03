Jonas Vingegaard prend le pouvoir: "Heureux de payer les équipiers en retour"

Vingegaard a surtout souligné le travail de ses coéquipiers. "Nous avions prévu d'essayer aujourd'hui. Et nous l'avons fait", a déclaré le Danois après la course. "L'équipe a fait un travail fantastique. Merci à mes coéquipiers. Je suis vraiment heureux d'avoir pu payer en retour les gars avec cette victoire. C'est une très belle victoire d'étape."

Avant même l'attaque de Vingegaard, ses coéquipiers avaient effectué la sélection dans le peloton par l'arrière en, imposant un rythme très élevé. "Steven (Kruijswijk) et Dylan (Van Baarle) ont mené toute la journée. Ils l'ont fait de manière fantastique. Ensuite, c'était à Attila (Valter) d'imposer un rythme très élevé dès le pied de la montée (du San Giacomo). Ensuite, c'était à Ben (Tulett) de prendre le relais et d'accélérer encore plus. Je pense que ce plan a parfaitement fonctionné. Heureusement, j'ai pu conclure la course en solitaire après cela."