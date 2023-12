Jonas Vingegaard prolonge son contrat auprès de Visma-Lease a Bike jusqu'en 2028

Le grimpeur Danois de 27 ans est arrivé en 2019 chez Jumbo-Visma, avant d'éclore en 2021 et s'illustrer sur la plus grande scène en terminant 2e du Tour de France derrière son futur rival, le Slovène Tadej Pogacar. Vingegaard, qui n'avait alors remporté que 5 courses dans sa carrière, en a accumulé 22 de plus sur les deux dernières saisons. Il a dominé Pogacar et tous ses concurrents sur les deux dernières éditions du Tour de France et remporté, entre autres, trois étapes de la Grande Boucle, deux étapes sur la dernière Vuelta, ainsi qu'un Critérium du Dauphiné et trois étapes sur cette course.

"Je me sens à chez moi dans cette équipe. Et nous rencontrons beaucoup de succès avec notre approche. C'est pourquoi je suis jeureux de prolonger mon contrat à nouveau. Mon futur est ici, et j'en suis fier", a commenté 'Vingo' dans le communiqué de son équipe. Le Danois avait déjà prolongé dans son équipe jusqu'en 2027, en avril dernier.