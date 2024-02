Jonas Vingegaard remporte la 3e étape et conforte sa première place au général

Le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a gagné la 3e étape du O Gran Camino (2.1) courue sur 173,2 km entre Xinzo de Limia et Castelo de Ribadavia samedi en Espagne.

Sept hommes ont formé l'échappée du jour avec les Espagnols Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros), Pablo Castrillo (Kern Pharma), Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi) et David de la Cruz (Q36.5 Pro Cycling), l'Italien Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), le Portugais Joaquim Silva (Efapel Cycling) et le Monégasque Victor Langelloti (Burgos-BH).

Castrillo a été le dernier rescapé de l'échappée et a été rejoint par Vingegaard à 17 km de l'arrivée avant que le Danois ne place son attaque décisive cinq kilomètres plus loin. Le double vainqueur du Tour de France s'est finalement imposé avec 30 secondes d'avance sur l'Espagnol Carlos Canal (Movistar), 2e, et le Français Quentin Pacher (Groupama-FDJ), 3e. Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike), seul Belge au départ, a terminé 14e à 33 secondes.