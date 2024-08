Jonas Vingegaard remporte la 81e édition, Olav Kooij s'adjuge la 7e étape au sprint

Le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a décroché la victoire finale au classement général du 81e Tour de Pologne et succède ainsi au Slovène Matej Mohoric. Son coéquipier néerlandais Olav Kooij a remporté au sprint la 7e et dernière étape de cette édition, alors que Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) ont fini 2e et 3e au bout des 142,1 km qui relaient Wieliczka à Cracovie, dimanche.