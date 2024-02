Jonas Vingegaard réussit sa rentrée et remporte la 2e étape en solitaire, Uijtdebroeks 4e

La pluie et le vent étaient également au menu de la 2e étape. Quelques favoris ont tenté sans succès de dynamiter la course dès le départ, mais ce sont finalement douze coureurs qui ont constitué l'échappée du jour.

Vingegaard prend le contrôle de la course au lendemain du contre-la-montre initial dont les temps n'avaient pas été comptabilisés au classement général. Les organisateurs avaient pris cette décision à cause du danger causé par les vents violents. Bernal est 2e à 28 secondes, Cepeda 3e à 30 secondes du leader. Cian Uijtdebroeks a fini 4e de l'étape et pointe à 50 secondes.

Le groupe s'est progressivement décomposé, et l'Espagnol Xabier Azparren (Q36.5) et le Néerlandais Alex Molenaar (Illes Balears Arabay) se sont accrochés. Une attaque de Vingegaard dans l'ascension finale, à un peu plus de 6 kilomètres de l'arrivée a cependant condamné les deux irréductibles. Le Danois a emmené Bernal et Cepeda dans sa roue, mais il les a ensuite largués 2 kilomètres plus tard.

Jonas Vingegaard s'est envolé seul pour remporter sa 1re victoire de la saison, dès sa première course. C'est le 28e succès de la carrière du double vainqueur du Tour de France.

Samedi, la 3e étape se disputera sur 173,2 kilomètres entre Xinzo de Limia et Castelo de Ribadavia. Quatre ascensions sont recensées sur le parcours qui pourrait convenir à des baroudeurs. La 4e et dernière étape se terminera par l'ascension du Monte Aloia (7,1 km à 8%), dimanche. Elle consacrera le successeur de Jonas Vingegaard, vainqueur en 2023.