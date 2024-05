Jonas Vingegaard s'entraîne dans les Alpes, mais sa participation au Tour reste incertaine

Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, a franchi une nouvelle étape dans les Alpes dans sa récupération et sa préparation en vue d'une éventuelle participation au Tour de France. Le Danois de 27 ans s'est déjà entraîné sur un parcours plus difficile à Majorque la semaine dernière et roulera en altitude depuis le camp de son équipe néerlandaise Visma - Lease a Bike à Tignes, en France, au cours des prochaines semaines. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'équipe à l'agence néerlandaise ANP.