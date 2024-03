Jonas Vingegaard s'impose en solitaire sur la 6e étape et file vers la victoire finale

Déjà vainqueur de la 5e étape en solitaire vendredi, le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) a récidivé sur la 6e étape du Tirreno-Adriatico (WorldTour) courue sur 180 km entre Sassoferrato et le sommet du Monte Petrano samedi en Italie.

Vingegaard s'est imposé avec 26 secondes d'avance sur l'Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates) et l'Australien Jai Hindley (Bora-hansgrohe) et conforte sa place en tête du classement général. Le double vainqueur du Tour de France compte désormais 1:24 d'avance sur Ayuso et 1:52 sur Hindley. Cian Uijtdebroeks, 9e à 48 secondes samedi, est 7e à 3:10 de son équipier.

Les Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Axel Zingle (Cofidis) et Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale), l'Equatorien Richard Carapaz et l'Irlandais Ben Healy pour EF Education-EasyPost, le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), l'Espagnol Ivan Garcia Cortina (Movistar), le Norvégien Andreas Leknessund (Uno-X) et l'Allemand Nikias Arndt (Bahrain Victorious) ont formé l'échappée du jour.