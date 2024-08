Jonathan Milan signe un 2e succès, Alec Segaert reste leader

Jonathan Milan a remporté la troisième étape du Renewi Tour, course cycliste du WorldTour, vendredi. L'Italien de l'équipe Lidl-Trek s'est imposé au sprint après 185,5 km entre Blankenberge et Ardooie devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et l'Allemand Max Walsheid (Jayco AlUla). Alec Segaert (Lotto Dstny) conserve le maillot de leader.