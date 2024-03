Jonathan Milan s'impose au sprint devant Jasper Philipsen et prend le contrôle du général

Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté au sprint de costauds la 4e étape de Tirreno-Adriatico (WorldTour). Après 207 kilomètres depuis Arrone, l'Italien a devancé Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) à Giulianova, et s'est emparé par la même occasion de la tête du classement général. Le Néo-Zélandais Corbin Strong (Israel-Premier Tech) a fini 3e du jour.

Les bonifications cueillies mercredi (2e) et jeudi (1er) sourient à Milan, qui se parera du maillot bleu. L'Espagnol Juan Ayuso (UAE Team Emirates) recule à la 2e place du classement, à 4 secondes, devant le Français Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic) à 18 secondes.

La journée a débuté en faux plat montant pendant 50 kilomètres, avant l'ascension de 17,2 kilomètres du Valico di Castellucio à 5% de moyenne. Un groupe de six hommes s'est extrait du peloton dès le départ avec les Italiens Davide Bais et Mirco Maestri (Polti Kometa), Lorenzo Quartucci (Corratec-Vini Fantini), Alex Tolio (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) ainsi que le Danois Alexander Kamp (Tudor) et le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).