Jonathan Milan s'offre la 3e étape, Alessandro Tonelli reste leader

Jonathan Milan a remporté la 3e étape du Tour de la Communauté de Valence, course cycliste de catégorie 2.Pro, vendredi après 161,3 km entre San Vicente del Raspeig et Orihuela. L'Italien de Lidl-Trek s'est imposé au sprint devant Arne Marit (Intermarché-Wanty) et son compatriote Giovanni Lonardi (Polti Kometa). L'Italien Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) reste leader du général.