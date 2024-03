Jonathan Milan s'offre la dernière étape, Jonas Vingegaard vainqueur final

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) est le lauréat de la 59e édition de Tirreno-Adriatico. Le Danois s'est imposé au classement final de la "Course des Deux Mers" avec 1:24 d'avance sur l'Espagnol Juan Ayuso (UAE Team Emirates) et 1:52 sur l'Australien Jay Hinley (BORA-hansgrohe). Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a bike) termine 7e à 3:10.

La dernière étape, partie et arrivée à San Benedetto del Tronto, est revenue dimanche à Jonathan Milan. L'Italien de Lidl-Trek s'est imposé au sprint au terme d'une 7e étape longue de 154 km. Le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) a pris la 2e place et l'Italien Davide Cimolai (Movistar) la troisième. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a échoué à la 4e place.

Profitant du profil accidenté en début d'étape, six coureurs ont filé peu après le départ. Ben Healy s'en est allé après 3 km et il a vu revenir successivement Alessandro De Marchi, Antonio Tiberi, puis Georg Steinhauser et Damiano Caruso et enfin au km 10 Luke Rowe qui fêtait dimanche son 34e anniversaire. Le peloton garda un oeil sur les échappés. Ils furent repris alors qu'il restait 15 kilomètres à parcourir.

Vingegaard, 27 ans, double vainqueur du Tour de France en 2022 et 2023, enlève sa première victoire finale dans Tirreno-Adriatico. Il s'était classé 2e en 2022 à 1:52 du Slovène Tadej Pogacar. Il succède à un autre Slovène, Primoz Roglic.

Vingegaard décroche déjà son 7e succès de la saison, le 34e en carrière, après les trois étapes et le général du O Gran Camino fin février et les 5e et 6e étapes de "Tirreno".