Joran Wyseure essaie d'être "le plus performant possible chaque week-end"

"Je suis extrêmement satisfait de ma performance aujourd'hui", a déclaré Wyseure, qui avait raté de justesse le podium à Dublin lors de la manche précédente. "Je n'osais pas espérer monter sur le podium. Cette fois-ci, c'est spécial, après ma 4e place en Irlande. Je vais certainement revenir à Val di Sole, c'est un fait. Je me suis peut-être un peu sous-estimé, mais le plateau des concurrents était particulièrement relevé. Et nous avons eu droit à un parcours d'une difficulté redoutable. Il était particulièrement glissant, avec même des plaques de glace ici et là dans la neige."

Wyseure a résisté à un groupe comprenant Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck et Kevin Kuhn. "Mon départ n'a pas été super. J'ai compensé cette lacune en passant par l'extérieur dans le premier virage pour gagner quelques places. J'ai ensuite roulé à mon rythme. Une fois en 3e position, j'ai continué sur cette lancée pour la conserver. J'essaie d'être le plus performant possible chaque week-end. Bien sûr, c'est formidable que la 4e place de Dublin ait été suivie d'une 3e dans un autre cross de la Coupe du monde. Ce sont toujours des courses où le niveau est très élevé. J'allonge ma série de résultats dans le top 10. Je ne plane pas, mais je profite de cette 3e Okplace", a assuré Wyseure.