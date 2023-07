Jordi Meeus, vainqueur sur les Champs-Élysées : "Le plus beau jour de ma carrière"

Jordi Meeus a de plus battu sur le fil Jasper Philipsen, le maillot vert, pour s'offrir sa première victoire dans un grand Tour.

"C'est bien sûr le plus beau jour de ma carrière sportive. Ces jours-ci, j'ai vu que mes résultats pouvaient s'améliorer, je suis heureux de l'avoir fait", a commenté Jordi Meeus au micro des organisateurs. "Je me suis senti très bien toute la journée. Le départ a été facile et, à partir du moment où nous avons mis les gaz, j'ai trouvé que j'avais de très bonnes jambes. Marco Haller a fait un excellent travail pour me positionner. Je me suis placé dans la roue de Pedersen, puis je suis sorti de son couloir et j'ai réussi à devancer tout le monde. C'est incroyable que j'aie pu gagner ici, pour mon premier Tour de France. Le maillot vert l'année prochaine? C'est encore un autre défi, si l'on considère l'écart qu'il y a avec Jasper. Pour l'instant, je me contente de savourer cette victoire."