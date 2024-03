Jorgenson savoure "une saison de rêve" mais espère un prompt retour pour Wout van Aert

Déjà vainqueur du classement général de Paris-Nice, Jorgenson s'est montré particulièrement heureux au micro des organisateurs après la course. "Ma saison, cette victoire, c'est un rêve pour moi. J'étais à l'avant avec Tiesj Benoot. Küng a tenté de sortir dans le dernier secteur pavé et Tiesj a bouché le trou. Sans cela, je n'aurais pas gagné cette course et je le remercie donc. Le jeu d'équipe a bien fonctionné" chez la Visma-Lease a Bike.

L'équipe néerlandaise regrettera néanmoins la lourde chute qu'a subie son leader Wout van Aert, emmené sur civière à l'hôpital. "J'étais dans la roue de Wout avant la chute, car ce passage, juste avant le Kanarieberg est un endroit stratégique de la course", a expliqué Matteo Jorgenson. "Il y a eu un fait de course et ç'a été la grosse chute. Je me suis très vite douté que Wout était hors course, nous allions très vite au moment de la chute. Mes pensées vont à Wout et à tous ceux qui ont été impliqués."