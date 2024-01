Joris Nieuwenhuis et Pim Ronhaar espèrent finir sur le podium des Mondiaux

Le podium de la dernière manche de Coupe du monde de cyclocross était 100 % orange dimanche à Hoogerheide, où Joris Nieuwenhuis et Pim Ronhaar sont montés sur les 2e et 3e marches du podium, aux côtés de Mathieu van der Poel. Les Néerlandais iront en pleine confiance aux Mondiaux de cyclocross de Tabor la semaine prochaine.

"J'espère monter sur le podium à Tabor mais Mathieu sera bien entendu notre leader absolu", dit Joris Nieuwenhuis. "Mathieu captera toute l'attention. On ne s'occupera pas de nous et cela ne me dérange pas, au contraire. Je suis content de ne pas être pris dans la tempête qu'il y a toujours aux Mondiaux. Nous savons qui sera le grand favori à Tabor. Je pourrai peut-être monter sur le podium, c'est ce que j'espère".

"Je pense que notre tactique sera très simple", avance Pim Ronhaar. "Mathieu van der Poel est tout simplement 10% plus fort que nous. La seule chose que nous pouvons faire est de l'aider après le départ. La mission sera de lui donner carte blanche. Tant que Mathieu est en forme, il doit faire ce qu'il veut. Nous ne devons pas beaucoup l'aider, juste ne pas le gêner. Les Mondiaux, cela reste un jour spécial. Mathieu peut aussi avoir un problème, il nous faudra alors être prêts. Nous aborderons tranquillement les Mondiaux. J'espère finir sur le podium".