Joris Nieuwenhuis se sent bien dans sa peau "et les résultats suivent naturellement"

"Je savais que j'avais déjà pris beaucoup d'avance sur les autres dans le premier virage", a expliqué le vainqueur du jour. "C'est souvent quand on est derrière quelqu'un qu'on part à la faute. On ne peut pas prendre la trajectoire que l'on veut. J'avais décidé de prendre le meilleur départ possible pour rouler ma propre course. J'ai dû rester concentré, mais cela m'a réussi."

La supériorité de Nieuwenhuis a rapidement été évidente. "J'ai été regarder le parcours de plus près samedi. Après ma reconnaissance, j'ai tout de suite senti que cela pourrait bien se passer. L'expérience de coureur de BMX dans ma jeunesse m'a aidé." Le lauréat n'a pas voulu penser à la victoire avant le dernier tour, cependant. "Il faut être très concentré. Se relâcher n'est pas une option." Il savoure désormais une belle victoire. "Je me sens bien dans ma peau, et les résultats suivent naturellement."