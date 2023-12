Joris Nieuwenhuis s'impose à Boom et signe une deuxième victoire consécutive

Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) a remporté la 5e des 8 manches du Superprestige, samedi à Boom. Le Néerlandais a remporté une victoire en solitaire, une dizaine de secondes devant le Britannique de 23 ans Cameron Mason (Trinity) et plus de 50 secondes devant le leader du classement général, Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

Nieuwenhuis s'est très rapidement détaché et a fait la course en tête pendant la quasi-totalité de la course. Il a été poursuivi à distance par Mason qui n'a cependant jamais réussi à recoller définitivement au futur lauréat. Tout en gestion, Iserbyt a assuré sa 3e place en tenant ses poursuivants Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) et le champion d'Europe Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) à distance. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) a fini 6e.

Eli Iserbyt, qui avait remporté les trois premières manches et avait fini 2e derrière Nieuwenhuis à Merksplas, se maintient solidement en tête du classement général du Superprestige. Il compte 72 points après cinq courses et devance Niels Vandeputte (49 points) et Joris Nieuwenhuis (48 points). Laurens Sweeck, 3e du général avant la course, a fini hors du top-10 et laisse s'échapper ses concurrents.