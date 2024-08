Joseph Blackmore enlève la 3e étape devant Jarno Widar et prend le maillot jaune

Le Britannique Joseph Blackmore s'est adjugé mercredi la 3e étape du Tour de l'Avenir (2.NCup). Il a devancé le Belge Jarno Widar et l'Espagnol Pablo Torres au terme de cette étape de montagne de 70,7 km entre Peisey-Vallandry et La Rosière.

Cette 3e étape était la première de la 60e édition du Tour de l'Avenir qui arrivait en montagne. Elle proposait trois ascensions, dont la montée finale de 17,4 km à 5,8%.

Présent dans le peloton de tête, Jarno Widar a placé une première accélération à 9 km de l'arrivée. Suivi par le Français Léon Bisiaux, puis par Joseph Blackmore, le Néerlandais Tijmen Graat et Pablo Torres, le Limbourgeois de 18 ans a de nouveau attaqué à cinq bornes du but. Il a été rejoint par Blackmore deux bornes plus loin et par Torres Arias peu avant la flamme rouge.