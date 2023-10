Jules Hesters remporte l'élimination à Berlin

Grâce à une puissante attaque en fin de course, Hesters, 24 ans, a remporté la victoire devant le Japonais Eiya Hashimoto et le Britannique William Tidball troisième. Il a signé sa première victoire en "Champions League".

"C'était une course difficile, avec un départ nerveux : tout le monde voulait être à l'avant", a analysé Hesters. "Je ne voulais pas me laisser distancer par le peloton et j'ai donc consommé beaucoup d'énergie. Je me sentais très fatigué dans le final, mais je voulais quand même voir jusqu'où je pouvais aller. Quand il ne restait plus que trois coureurs, j'ai saisi ma chance, j'ai plongé vers la corde et cela s'est avéré être la bonne décision. Cela m'a fait très mal, mais je suis très heureux d'avoir pu gagner".