Julian Alaphilippe a apprécié sa victoire: "Le cyclisme pur, le cyclisme que j'aime"

"C'est du cyclisme pur, de la course pure", a apprécié Julian Alaphilippe. "Je ne m'attendais pas à passer ma journée avec Mirco Maestri, mais je veux lui tirer mon chapeau. Il a collaboré avec moi, de toutes ses forces, et il mérite de remporter cette étape aussi." Après le départ avec l'Italien de la Polti Kometa, le directeur sportif d'Alaphilippe lui a "suggéré d'attendre le groupe de poursuivants. Mais j'ai refusé."

Face aux polémiques, le double champion du monde est resté "calme et tranquille, fidèle à lui-même. J'ai toujours donné le maximum et cru en moi pour retrouver mon meilleur niveau. C'est ce qui me procure des émotions et me donne envie de continuer ma carrière."

"Un jour comme aujourd'hui, c'est le cyclisme que j'aime. Je cours ce Giro avec passion, avec la 'grinta' et j'ai senti ces dernières semaines que la forme s'améliorait. Mais tout le monde sait que c'est difficile de remporter une étape sur le Giro."

Julian Alaphilippe a été applaudi par ses adversaires et ses coéquipiers après avoir levé les bras sur la ligne. "Cela me touche", a-t-il avoué. Beaucoup de gens voient que je suis vrai et que je donne tout."