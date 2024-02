Julian Alaphilippe emmène la sélection de Soudal Quick-Step en Toscane

Cette 18e édition verra son parcours rallongé jusqu'à 215 km et comptera encore plus de zones en terre. Victime d'une chute au Circuit Het Nieuwsblad samedi dernier, Julian Alaphilippe, seul vainqueur français de l'épreuve (en 2019), sera accompagné de Pieter Serry, Mauri Vansevenant, du Danois Kasper Asgreen (qui était aussi tombé au Nieuwsblad), du Tchèque Josef Cerny et de deux néo-professionnels français Antoine Huby et Paul Magnier.

Ce sera la 6e participation de Julian Alaphilippe aux Strade Bianche qui dépasseront les 200km pour la première fois depuis leur création en 2007, toujours sur fond de polémique après les déclarations de Patrick Lefevere, le patron de Soudal-Quick Step, par presse interposée sur le style de vie de l'ancien double champion du monde.