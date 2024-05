Julian Alaphilippe à la découverte sur le Giro avec l'espoir d'endosser le maillot rose

Pour Julian Alaphilippe, la perspective d'un maillot rose au bout de l'étape inaugurale est une perspective alléchante. "Je suis prêt à démarrer le Giro avec une étape très difficile et courte demain. Je suis concentré dessus", avec 140 kilomètres au menu de Venaria Reale à Turin, et le mur du Bivio di San Vito à 2 bornes de la ligne.

"J'ai une chance", a expliqué le double champion du monde qui découvre le Tour d'Italie après avoir remporté des étapes sur le Tour de France et la Vuelta. "Je vais essayer de la saisir. Les jambes parleront. Il n'y aura pas de surprise, il faudra être fort et explosif. J'espère donner le meilleur de moi-même et ne pas avoir de regrets."