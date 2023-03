Julian Alaphilippe n'a pas été déterminant: "je n'avais pas les jambes"

Vainqueur en 2019 et deuxième en 2021 des Strade Bianche, Julian Alaphilippe n'a pas joué un rôle significatif dans la classique italienne, samedi. "Je n'avais pas les jambes", a-t-il expliqué après la course.

"Je suis fatigué. Nous avons essayé de faire la course et grâce au travail de l'équipe, nous étions bien placés dans le final avec Bagioli, Vansevenant et moi-même. Mais sur la Santa Marie, j'ai vite senti que je n'avais pas les jambes. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ce n'était pas mon jour."

"C'était une mauvaise journée", a-t-il ajouté. "Je ne veux pas chercher d'excuses. J'étais toujours au bon endroit grâce à mes coéquipiers, mais les jambes n'étaient pas assez bonnes pour rester à l'avant et jouer un la gagne comme je l'espérais."

"Je continue à aimer cette course, même si j'étais moins en forme aujourd'hui. Elle reste l'une de mes courses préférées et je suis heureux d'avoir roulé aujourd'hui. J'espère que les choses s'amélioreront à partir de maintenant. Est-ce que je suis inquiet pour les courses flamandes ? Non, pourquoi le serais-je ? Il y a des choses plus graves dans la vie."