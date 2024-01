Julian Alaphilippe pour la 2e fois de sa carrière au départ

Julian Alaphilippe emmènera la sélection de Soudal-Quick Step aux Antipodes pour la 24e édition du Tour Down Under (WorldTour) du 16 au 21 janvier en Australie, a annoncé la formation belge vendredi.

En parlant de faire ses débuts, ce sera le baptême du feu pour deux néo-pros Gil Gelders et le Français Antoine Huby.

La sélection, sous la houlette de Geert Van Bondt, directeur sportif, sera complétée par Pieter Serry, le Tchèque Josef Cerny, le Britannique James Knox et le Danois Casper Pedersen.

Cette épreuve du World Tour se dispute sur six étapes et est précédée trois jours plus du Down Under Classic, un criterium traditionnellement disputé à Adélaïde le 13 janvier