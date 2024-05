Julian Alaphilippe remporte "l'étape des murs", sa première victoire depuis près d'un an

L'étape aux ascensions courtes et nerveuses semblait promise à une échappée de baroudeurs et spécialistes des classiques. L'attention s'est donc rapidement portée vers les fuyards. Julian Alaphilippe avait déclaré ouvertement son intérêt pour la victoire d'étape et a pris les devants, aux côtés de Mirco Maestri (Polti Kometa), dans un groupe d'une dizaine d'hommes. Alaphilippe et Maestri se sont ensuite retrouvés à deux, après 70 kilomètres.

Derrière eux, une quarantaine de coureurs sont partis en chasse mais le groupe s'est divisé et s'est progressivement réduit. À 20 kilomètres du terme, ils étaient 9 à moins d'une minute du duo de tête. Quinten Hermans, Jhonatan Narvaez et l'Italien Matteo Trentin (Tudor) en étaient notamment. Au même moment, les Bahrain-Victorious d'Antonio Tiberi ont essayé en vain de fracturer le peloton à plus de six minutes.