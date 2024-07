Julian Alaphilippe s'adjuge la dernière étape devant Marc Hirschi, vainqueur du général

Le Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) a remporté la 4e et dernière étape du Tour de Tchéquie (2.1), dimanche. Son succès au bout des 131,8 kilomètres entre Sumperk et Sternberk n'a cependant pas détrôné le Suisse Marc Hirschi (UAE Team Emirates), 2e de l'étape et vainqueur du classement général.