Julian Alaphilippe se lie pour 3 ans avec la formation cycliste Tudor

"Après plus de dix ans au sein de la même équipe, il était temps de changer", explique Alaphilippe sur le site de l'équipe qui évolue en Pro Teams, le 2e échelon. "Le projet Tudor Pro Cycling m'a plu dès le début. J'ai vu l'équipe arriver et se développer, et je connais aussi quelques coureurs et membres du staff. Quoi de mieux qu'un nouveau projet ambitieux pour marquer un tournant dans ma carrière ?"

"C'est le plus grand changement depuis le début de ma carrière. C'est la première fois que je roule dans une autre équipe et je pense que c'est bien de changer d'air après tant d'années. L'équipe me donne envie d'en faire partie. Je veux jouer mon rôle de leader, guider les jeunes, même si je ne suis pas encore très vieux", ajoute le puncheur de 32 ans. "Mais j'ai beaucoup d'expérience et cela peut être important pour les jeunes de l'équipe. C'est une grande motivation d'apporter ce que je sais et ma façon d'être sur et en dehors du vélo. Cela me motive vraiment de gagner des courses et de me développer au plus haut niveau, à la fois personnellement et avec l'équipe."