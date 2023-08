Julie De Wilde décroche une médaille de bronze chez les U23 malgré des "jambes moyennes"

"Je n'étais pas en grande forme pendant la course donc mieux que bronze ce n'était pas envisageable aujourd'hui. Je suis donc très contente de résultat", a expliqué la coureuse de la Fenix-Deceuninck. "Dans la dernière côte, je me suis reprise et je l'ai faite à fond. Avant la course, je visais une place dans le top 25, voire dans le top 20. Et chez les Espoirs, je visais le top 5 et j'espérais secrètement un podium. Je suis satisfaite d'avoir réalisé mes objectifs sans avoir de supers jambes".

De Wilde est venue aux championnats du monde de contre-la-montre sans préparation spécifique. "Je n'ai pratiquement pas roulé sur mon vélo de contre-la-montre au cours des derniers mois", a-t-elle avoué. "Avant le Tour, nous nous sommes entraînées en altitude avec l'équipe. Ensuite, il y a eu le Tour et après seulement, j'ai fait quelques sorties sur mon vélo de contre-la-montre, mais c'est tout. En plus, c'était pendant une période de récupération. Je pense que j'ai encore une grande marge de progression. Si je me concentre sur cette discipline, je peux faire beaucoup mieux. Même s'il y a encore du travail, ça fait du bien de remporter une médaille."