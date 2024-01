Julien Vermote rejoint Visma-Lease a Bike

Julien Vermote avait commencé sa carrière en 2011 chez QuickStep et l'avait interrompue en 2022 chez Alpecin-Fenix. N'ayant pas trouvé de contrat professionnel l'année dernière, il n'avait disputé que des kermesses en Belgique. Il rebondit maintenant dans une des plus grosses écuries du peloton, à la recherche d'un remplaçant à Lennard Hofstede, qui a qui a mis un terme à sa carrière le 31 décembre dernier, un an avant la fin de son contrat, à l'âge de 29 ans en raison de problèmes physiques qui le perturbent depuis deux ans.

"Après le départ de Lennard, nous avons dû chercher rapidement un remplaçant digne de ce nom et nous sommes heureux d'avoir pu engager Julien", a déclaré le directeur sportif Merijn Zeeman dans un communiqué. "Il possède une grande expérience et est immédiatement disponible pour nous aider. Il est très motivé et passionné par son métier".