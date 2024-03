Julien Vermote remplace Dylan van Baarle chez Visma-Lease a Bike

Wout van Aert sera le leader. Outre Vermote, Tiesj Benoot, les Néerlandais Tim et Mick van Dijke, l'Américain Matteo Jorgenson et le Slovène Jan Tratnik l'épauleront.

Van Baarle "ne se sent pas bien" et ne peut donc pas prendre le départ, a indiqué Visma-Lease a Bike.

Christophe Laporte continue lui à être indisponible. Il n'a plus couru depuis son abandon dan Milan-Sanremo le 16 mars. Il a manqué l'E3 Classic Harelbeke et Gand-Wevelgem. Le champion d'Europe ne sera pas non plus présent mercredi ni dans le Tour des Flandres, dimanche. Le Français de 31 ans avait remporté l'an dernier Gand-Wevelgem et À Travers la Flandre.