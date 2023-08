Jumbo-Visma avec Kuss, Kelderman et Valter pour épauler Jonas Vingegaard et Primoz Roglic

Autour de ses leaders, le Slovène Primoz Roglic et le Danois Jonas Vingegaard, l'équipe cycliste Jumbo-Visma emmènera notamment Sepp Kuss, Wilco Kelderman et Attila Valter sur le Tour d'Espagne, qui débutera le 26 août prochain. La formation néerlandaise a dévoilé sa sélection dimanche.

Pour épauler les favoris au classement général, Jumbo-Visma a réitéré sa confiance en un trio qui a fait ses preuves sur le Tour de France: l'Américain Sepp Kuss (qui a également couru le Tour d'Italie) et les Néerlandais Dylan Van Baarle et Wilco Kelderman. S'aligneront également aux côtés de Roglic et Vingegaard le Hongrois Attila Valter, champion national en ligne et en contre-la-montre, ainsi que le Slovène Jan Tratnik et le Néerlandais Robert Gesink.

Après les triomphes de Roglic au Giro et de Vingegaard au Tour, l'équipe veut réussir le triplé. "C'est un objectif ambitieux pour lequel nous pouvons aligner une équipe très versatile et forte de huit hommes en Espagne", a affirmé le directeur sportif Marc Reef."