Jumbo-Visma fait carton plein: "On ne peut pas en demander plus", résume Primoz Roglic

L'équipe Jumbo-Visma a fait carton plein à l'occasion de la 6e étape du Tour d'Espagne, jeudi. L'Américain Sepp Kuss a remporté l'étape du jour, et les leaders du classement général Primoz Roglic et Jonas Vingegaard ont repris du temps sur Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). "On ne peut pas en demander plus", a réagi le Slovène après coup.

"C''était le début de la montagne, aujourd'hui", a expliqué Primoz Roglic. "J'avais de meilleures jambes, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir", a-t-il cependant tempéré. "Quoi qu'il en soit, c'était une bonne journée, j'en ai bien profité."

Roglic et Vingegaard ont gagné 32 secondes sur Evenepoel, qui a dû céder son maillot rouge à l'échappée bien qu'il domine toujours ses principaux rivaux au classement général. "On ne se plaint pas: on gagne, on prend du temps. On ne peut pas en demander plus", a résumé Roglic.