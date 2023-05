Jumbo-Visma gagne le contre-la-montre par équipe, Anna Henderson premier leader au général

Huitième de la Nokere Koerse, 9e tant au Tour des Flandres qu'à Gand-Wevelgem cette année, Anna Henderson, 24 ans, a franchi la ligne en premier avec sa formation et endosse le premier maillot rouge de leader.

L'équipe Jumbo-Visma de la Néerlandaise Marianne Vos a remporté l'épreuve contre le chrono devançant d'une seconde Canyon/SRAM Racing et de 9 Trek-Segafredo avec notamment l'Américaine Chloe Dygert.

SD Worx - avec notamment la Néerlandaise Demi Vollering et la Hongroise Blanka Vas - est 5e à 14 secondes.

L'arrivée est prévue dimanche à Lagos de Covadonga. C'est la première fois que la Vuelta pour les dames se dispute sur une semaine. Elle a d'abord débuté sous la forme d'une course d'un jour, puis 3 puis 4 et puis 5 l'an dernier. Van Vleuten a remporté les deux dernières éditions. Jolien D'Hoore a gagné les éditions d'un jour de 2016 et 2017.