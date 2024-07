Justine Ghekiere gagne le classement de la montagne "Je n'ai pas les mots"

"Je n'ai vraiment pas de mots", a déclaré Justine Ghekiere (AG Insurance Soudal) après avoir remporté le classement de la montagne sur le Tour d'Italie féminin dimanche. "Vendredi, après le sixième jour, ça n'allait pas du tout. J'ai chuté et j'ai dû aller à l'hôpital pour me faire faire des points de suture à la lèvre. J'ai pensé que ça allait être un peu juste, mais je savais que j'avais de bonnes jambes. Et pour le cyclisme, vous n'avez pas besoin de votre lèvre, vous avez besoin de vos jambes."

"Je voulais me montrer dans cette course par étapes et, avant la septième étape, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai décidé d'y aller à fond. Cela a fonctionné." Le dernier jour, Ghekiere, qui sera alignée sur la course sur route des Jeux Olympiques pour la Belgique, n'était pas encore assurée du maillot bleu. Lotte Kopecky, deuxième du classement de la montagne, pouvait encore lui mettre des bâtons dans les roues. "Je savais que je devais y aller à fond. Quand il y a eu une attaque, j'ai suivi et j'ai pris le maximum de points sur le premier sommet. Mon objectif suivant était la prochaine ascension et là aussi j'ai réussi à prendre le maximum de points. C'était une belle journée pour notre équipe, puisque Kimberley Le Court a également remporté la victoire d'étape."